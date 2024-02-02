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Индекс промпроизводства в Удмуртии вырос на 8,7% за год

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Индекс промышленного производства в Удмуртии вырос на 8,7% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Удмуртстат.

Наибольший рост наблюдался в обрабатывающей отрасли. Производство химических веществ и продуктов выросло в 2,5 раза, текстильных изделий — в 1,5 раза, компьютеров, электроники и оптики — в 1,4 раза.

Производство пищевых продуктов выросло на 4,6%, напитков — на 0,4%.

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, продемонстрировали рост на 0,5%.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.

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