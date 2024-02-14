Грузовик сбил четырёх человек на переходе в Тольятти

Грузовой автомобиль сбил четырёх человек на пешеходном переходе в Тольятти Самарской области.

Об этом информирует ГУ МВД по Самарской области в своём Telegram-канале.

По данным ведомства, ДТП произошло около 14:00 мск 14 февраля на улице Борковской.

«Водитель автомобиля МАЗ допустил наезд на четырёх пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — отметили в МВД.

Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Самарской области завершили расследование дела о ДТП с семью погибшими.