Грузовик сбил четырёх человек на переходе в Тольятти
- РИА Новости
Об этом информирует ГУ МВД по Самарской области в своём Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло около 14:00 мск 14 февраля на улице Борковской.
«Водитель автомобиля МАЗ допустил наезд на четырёх пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — отметили в МВД.
Пострадавших доставили в больницу.
Ранее в Самарской области завершили расследование дела о ДТП с семью погибшими.