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Грузовик сбил четырёх человек на переходе в Тольятти

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Грузовой автомобиль сбил четырёх человек на пешеходном переходе в Тольятти Самарской области.
Грузовик сбил четырёх человек на переходе в Тольятти
  • РИА Новости

Об этом информирует ГУ МВД по Самарской области в своём Telegram-канале.

По данным ведомства, ДТП произошло около 14:00 мск 14 февраля на улице Борковской.

«Водитель автомобиля МАЗ допустил наезд на четырёх пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — отметили в МВД.

Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Самарской области завершили расследование дела о ДТП с семью погибшими.

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