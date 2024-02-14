Выставку «Литературная семья» проведут в центрах госуслуг в Москве

Выставку «Литературная семья», приуроченную к Году семьи, проведут в 30 московских центрах госуслуг 26 февраля.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Комитет государственных услуг.

По мнению организаторов, выставка призвана показать отражение семейной темы в произведениях отечественных писателей.

Тематическая викторина позволит проверить знания о знаменитых литературных произведениях.

Видеоматериалы, вошедшие в экспозицию, дадут возможность посетителям взглянуть на Москву глазами русских писателей.

Ранее в правительстве Нижегородской области рассказали о запланированных мероприятиях в Год семьи.