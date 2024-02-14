RT в Telegram
Подпишись

Выставку «Литературная семья» проведут в центрах госуслуг в Москве

Короткая ссылка
Выставку «Литературная семья», приуроченную к Году семьи, проведут в 30 московских центрах госуслуг 26 февраля.
Выставку «Литературная семья» проведут в центрах госуслуг в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Комитет государственных услуг.

По мнению организаторов, выставка призвана показать отражение семейной темы в произведениях отечественных писателей.

Тематическая викторина позволит проверить знания о знаменитых литературных произведениях.

Видеоматериалы, вошедшие в экспозицию, дадут возможность посетителям взглянуть на Москву глазами русских писателей.

Ранее в правительстве Нижегородской области рассказали о запланированных мероприятиях в Год семьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить