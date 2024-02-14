Выставку «Литературная семья» проведут в центрах госуслуг в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Комитет государственных услуг.
По мнению организаторов, выставка призвана показать отражение семейной темы в произведениях отечественных писателей.
Тематическая викторина позволит проверить знания о знаменитых литературных произведениях.
Видеоматериалы, вошедшие в экспозицию, дадут возможность посетителям взглянуть на Москву глазами русских писателей.
Ранее в правительстве Нижегородской области рассказали о запланированных мероприятиях в Год семьи.