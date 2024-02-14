Волынец прокомментировала ситуацию с задержанием подростка с оружием в Казани

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT информацию о том, что в Казани задержали подростка, который прогуливался с оружием.

«Сделала, как обычно, запрос в правоохранительные органы, но та информация, которая известна на сейчас, что это было пневматическое оружие. То есть было проверено, и не представляет это опасности для окружающих», — отметила она.

Она пояснила, что с подростком проведена разъяснительная беседа, ситуация взята на контроль.

«По первоначальной его версии он просто пошёл понаблюдать за птицами, поцелиться в них... Конечно, тоже это, наверное, не очень хорошо, убивать птиц. Но это уже другой вопрос. Ситуация у меня на контроле, и при новых вводных будем дальше реагировать», — заключила Волынец.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в Казани задержали подростка, который прогуливался с оружием.