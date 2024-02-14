RT в Telegram
Подпишись

Волынец прокомментировала ситуацию с задержанием подростка с оружием в Казани

Короткая ссылка
RT
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT информацию о том, что в Казани задержали подростка, который прогуливался с оружием.
Волынец прокомментировала ситуацию с задержанием подростка с оружием в Казани
  • РИА Новости

«Сделала, как обычно, запрос в правоохранительные органы, но та информация, которая известна на сейчас, что это было пневматическое оружие. То есть было проверено, и не представляет это опасности для окружающих», — отметила она.

Она пояснила, что с подростком проведена разъяснительная беседа, ситуация взята на контроль.

«По первоначальной его версии он просто пошёл понаблюдать за птицами, поцелиться в них... Конечно, тоже это, наверное, не очень хорошо, убивать птиц. Но это уже другой вопрос. Ситуация у меня на контроле, и при новых вводных будем дальше реагировать», — заключила Волынец.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в Казани задержали подростка, который прогуливался с оружием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить