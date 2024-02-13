Волынец прокомментировала инцидент с ребёнком на коленях у матери за рулём

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT информацию о том, что женщина за рулём посадила на колени маленького ребёнка и вместе с ним ездила по Казани.

Волынец подчеркнула, что запросы в ГИБДД и в МВД уже сделаны.

«Как уполномоченный по правам ребёнка, я эту ситуацию на контроле держу. Конечно, это недопустимо, это риск для жизни и ребёнка, и матери. Вообще непонятно, какими мотивами руководствовалась эта женщина. Есть предположение, что у неё не было детского кресла, и она не могла иным образом в этой машине перемещаться с ребёнком, что, конечно, не снимает с неё ответственности и не позволяет такую ситуацию. Необходимо было воспользоваться услугами общественного транспорта или такси», — рассказала собеседница RT.

Ранее стало известно о том, что женщина за рулём посадила на колени маленького ребёнка и вместе с ним ездила по Казани.