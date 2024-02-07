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Волынец прокомментировала инцидент с выброшенным из окна ребёнком в Казани

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT информацию о том, что в Казани мужчина, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна пятого этажа дочь.
Волынец прокомментировала инцидент с выброшенным из окна ребёнком в Казани
  • РИА Новости

«Я сделала оперативный запрос в МВД республики, также в район, где это произошло, ждём сведений, как уполномоченный держу ситуацию на контроле. Искренне рассчитываем, что с ребёнком всё будет в порядке», — отметила Волынец. 

Она отметила, что ждёт поступления оперативных данных.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна пятого этажа дочь.

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