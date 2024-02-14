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Резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» являются более 100 компаний

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» являются более 100 компаний. В 2023 году этот статус получили 16 предприятий.
Резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» являются более 100 компаний
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Они проинвестируют в развитие производств больше 14,5 млрд рублей и создадут свыше 3 тыс. рабочих мест. Больше всего новых резидентов — шесть — в индустриальном парке «Руднево», который мы открыли меньше года назад», — сказал Собянин.

Компании представляют микроэлектронику, информационные технологии, беспилотные авиасистемы, медицинские изделия, фармацевтику.

Для резидентов ОЭЗ снижен налог на прибыль до 2%, а также они освобождены от уплаты имущественного, транспортного, земельного налогов.

«Таким образом предприятия прилично экономят и могут больше инвестировать в собственное развитие», — добавил мэр.

Ранее Сергей Собянин заявил о завершении строительства трёх корпусов для высокотехнологичных предприятий в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке «Алабушево».

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