Резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» являются более 100 компаний
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Они проинвестируют в развитие производств больше 14,5 млрд рублей и создадут свыше 3 тыс. рабочих мест. Больше всего новых резидентов — шесть — в индустриальном парке «Руднево», который мы открыли меньше года назад», — сказал Собянин.
Компании представляют микроэлектронику, информационные технологии, беспилотные авиасистемы, медицинские изделия, фармацевтику.
Для резидентов ОЭЗ снижен налог на прибыль до 2%, а также они освобождены от уплаты имущественного, транспортного, земельного налогов.
«Таким образом предприятия прилично экономят и могут больше инвестировать в собственное развитие», — добавил мэр.
Ранее Сергей Собянин заявил о завершении строительства трёх корпусов для высокотехнологичных предприятий в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке «Алабушево».