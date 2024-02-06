В Москве завершили строительство трёх корпусов для высокотехнологичных предприятий
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Как отметил Собянин, во введённых корпусах будут выпускаться микроэлектроника, информационные и компьютерные технологии, медоборудование и лекарства.
Он добавил, что, кроме производств, в каждом корпусе разместят офисы, столовые, медпункты и технические комнаты.
Вторую очередь проекта планируют построить к осени 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Бутырском районе Москвы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс.