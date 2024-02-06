В Москве завершили строительство трёх корпусов для высокотехнологичных предприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении строительства трёх корпусов для высокотехнологичных предприятий в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке «Алабушево».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, во введённых корпусах будут выпускаться микроэлектроника, информационные и компьютерные технологии, медоборудование и лекарства.

Он добавил, что, кроме производств, в каждом корпусе разместят офисы, столовые, медпункты и технические комнаты.

Вторую очередь проекта планируют построить к осени 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Бутырском районе Москвы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс.