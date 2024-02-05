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В Бутырском районе Москвы построят ФОК

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В Бутырском районе Москвы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В Бутырском районе Москвы построят ФОК
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Новый двухэтажный объект площадью около 3,4 тыс. кв. м расположится в 250 м от станции метро «Фонвизинская», 300 м от станции МЦД-1 «Тимирязевская» и в пешей доступности от станции монорельса «Улица Милашенкова», — сказал Загрутдинов.

В спорткомплексе будут расположены бассейн, зал для занятий по общей физподготовке, административные помещения, буфет.

Здание построят в стиле современного конструктивизма.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Северо-Восточном округе (СВАО) столицы новые квартиры по программе реновации получили более 12,3 тыс. человек.

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