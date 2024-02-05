Более 12 тысяч москвичей получили новое жильё по реновации в СВАО

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Северо-Восточном округе (СВАО) столицы новые квартиры по программе реновации получили более 12,3 тыс. человек.

Всего в СВАО программа охватила 499 домов, где проживают 86,5 тыс. человек, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, в СВАО по реновации достроили 41 дом, ещё 29 находятся в процессе строительства, 23 здания проектируют. Для будущего строительства подобрано 88 стартовых площадок, отметил Собянин.

Кроме того, в застраиваемых кварталах возводят школы и детские сады, добавил мэр.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.