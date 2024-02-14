В Приморье по делу об отравлении более 60 человек задержали директора бургерной
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что задержанную женщину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
«Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно о решении краевого управления Роспотребнадзора подготовить групповой иск в связи с массовым отравлением людей в бургерной.