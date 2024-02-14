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В Приморье по делу об отравлении более 60 человек задержали директора бургерной

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Следователи следственного отдела по городу Дальнереченску в Приморском крае задержали директора бургерной, в которой отравились более 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.
В Приморье по делу об отравлении более 60 человек задержали директора бургерной
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что задержанную женщину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно о решении краевого управления Роспотребнадзора подготовить групповой иск в связи с массовым отравлением людей в бургерной.

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