Число самозанятых в Хабаровском крае выросло на 51%
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Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на УФНС России по региону.
«Наиболее популярными видами деятельности самозанятых являются услуги по перевозке пассажиров и грузов, парикмахерские и косметические услуги, репетиторство и услуги программирования, услуги ногтевого сервиса и рекламные услуги», — рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что в регионе ежемесячно регистрируются в качестве самозанятых более 1,5 тыс. жителей.
В 2023 году от деятельности самозанятых в бюджет региона поступило 196 млн рублей.
Ранее сообщалось, что новосибирский центр «Мой бизнес» поддержал 15 тыс. начинающих предпринимателей.