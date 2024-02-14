Число самозанятых в Хабаровском крае выросло на 51%

В Хабаровском крае количество самозанятых на начало 2024 года составило 66,5 тыс. человек, что на 51% больше по сравнению с показателями за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на УФНС России по региону.

«Наиболее популярными видами деятельности самозанятых являются услуги по перевозке пассажиров и грузов, парикмахерские и косметические услуги, репетиторство и услуги программирования, услуги ногтевого сервиса и рекламные услуги», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что в регионе ежемесячно регистрируются в качестве самозанятых более 1,5 тыс. жителей.

В 2023 году от деятельности самозанятых в бюджет региона поступило 196 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новосибирский центр «Мой бизнес» поддержал 15 тыс. начинающих предпринимателей.