Новосибирский центр «Мой бизнес поддержал 15 тысяч начинающих предпринимателей
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Об этом сообщает АБН24.
Как отметил руководитель центра Михаил Космынин, при работе специалисты учитывают специфику Новосибирской области.
В центрах «Мой бизнес» юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые могут получить консультации по поводу правильного оформления документов, создания бизнес-плана, налоговых режимов и других вопросов.
В России такой помощью воспользовались уже более 550 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2023 году выдали 1300 гарантийных поручительств для бизнеса.