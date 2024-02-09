Новосибирский центр «Мой бизнес поддержал 15 тысяч начинающих предпринимателей

Центр «Мой бизнес» в Новосибирской области поддержал более 15 тыс. начинающих предпринимателей

Об этом сообщает АБН24.

Как отметил руководитель центра Михаил Космынин, при работе специалисты учитывают специфику Новосибирской области.

В центрах «Мой бизнес» юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые могут получить консультации по поводу правильного оформления документов, создания бизнес-плана, налоговых режимов и других вопросов.

В России такой помощью воспользовались уже более 550 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2023 году выдали 1300 гарантийных поручительств для бизнеса.