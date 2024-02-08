В Ростовской области оформили 1300 гарантийных поручительств для бизнеса
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Об этом сообщает АБН24.
Отмечается, что 50% предприятий малого и среднего бизнеса, которые обращаются за поручительством, занимаются розничной торговлей. Сельским хозяйством — около 20%, 10% компаний ведут бизнес в сфере услуг.
Всего за пять лет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» сумма поручительств превысила 17,6 млрд.
Ранее, как сообщало RIA56, в Оренбургской области рассказали, как малый бизнес может получить статус социального.