Россияне назвали главные причины опозданий на работу

Согласно данным опроса, 49% россиян никогда не позволяли себе опаздывать на работу. 38% отметили, что такое случается. И 13% респондентов заявили, что у них нет строгого времени начала рабочего дня.

Среди тех, кто опаздывает, 17% участников исследования поделились, что в их жизни иногда случаются непредвиденные обстоятельства по пути в офис. 12% винят в опозданиях сложности с транспортом. 5% опрошенных рассказали, что не могут организовать своё время с утра, а 4% просто просыпают.

В большинстве случаев (62%) работодатель не применяет санкции к опозданиям сотрудников, отмечается в исследовании.

21% опрошенных сообщили, что наказание может последовать лишь за регулярные опоздания, 11% участников исследования отрабатывают время задержки по окончании рабочего дня, в 2% случаев руководитель лишает опоздавшего премии.

Всего в опросе сервиса «Работа.ру» приняли участие более 3,6 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.