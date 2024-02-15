Россияне назвали главные причины опозданий на работу
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Среди тех, кто опаздывает, 17% участников исследования поделились, что в их жизни иногда случаются непредвиденные обстоятельства по пути в офис. 12% винят в опозданиях сложности с транспортом. 5% опрошенных рассказали, что не могут организовать своё время с утра, а 4% просто просыпают.
В большинстве случаев (62%) работодатель не применяет санкции к опозданиям сотрудников, отмечается в исследовании.
21% опрошенных сообщили, что наказание может последовать лишь за регулярные опоздания, 11% участников исследования отрабатывают время задержки по окончании рабочего дня, в 2% случаев руководитель лишает опоздавшего премии.
Всего в опросе сервиса «Работа.ру» приняли участие более 3,6 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.