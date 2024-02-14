Начальник Объединённого штаба ОДКБ назвал приоритеты организации на 2024 год
- РИА Новости
Сердюков рассказал представителям СМИ об основных тенденциях военно-политической обстановки в зоне ответственности организации, приоритетах деятельности штаба и комплексе мероприятий, запланированных в рамках совместной оперативной и боевой подготовки Войск ОДКБ в 2024 году.
Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что республика в военной доктрине пропишет действия Минска в случае вооружённой агрессии против союзников по ОДКБ и Союзному государству.
В ноябре 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что единая система ПВО со странами — членами ОДКБ фактически создана. По его словам, она была сформирована после того, как Россия заключила соответствующие двусторонние соглашения с каждым из государств объединения.