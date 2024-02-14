«Ведомости»: средняя стоимость флакона духов в России упала на 24%

Средняя стоимость флакона духов в России снизилась на 24%.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на отчёт Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»), средняя цена всех видов духов в России в 2023 году составила 1545 рублей за флакон.

В 2022 году показатель был на 24% выше (2042 рубля за штуку).

Аналитики «Честного знака» объясняют снижение средней цены увеличением спроса на товары отечественного производства, «цена у которых ниже, чем у импортных товаров».

С 1 декабря 2019 года в России вступило в силу распоряжение правительства об обязательной цифровой маркировке духов и парфюма. Полный запрет на производство и импорт немаркированных духов был введён 1 октября 2020 года.