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Сбер: мошенники ежедневно совершают порядка 15 млн звонков в адрес россиян

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Мошенники каждый день предпринимают около 15 млн попыток дозвониться до россиян через мессенджеры, а также посредством телефонной связи. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Сбер: мошенники ежедневно совершают порядка 15 млн звонков в адрес россиян
  • Gettyimages.ru

Выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», Кузнецов отметил, что специалисты выделяют три основных канала кибермошенников: сим-боксы, виртуальные АТС и мессенджеры.

«Мы сегодня допускаем, что до 15 млн попыток телефонных звонков гражданам России происходит ежедневно, с учётом вот этих новых каналов по трём направлениям, включая мессенджеры», — заявил Кузнецов.

Также в ходе форума выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она констатировала, что долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло.

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