В Петербурге рабочего насмерть придавило мебельными щитами на складе

В Санкт-Петербурге рабочий погиб в результате несчастного случая на складе.

Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошёл утром 13 февраля: во время расстановки деревянных паллетов с мебельной фурнитурой 20-летнего парня придавило мебельными щитами. От полученных травм он скончался на месте.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в селе Бродово Свердловской области 75-летний мужчина умер из-за того, что его насмерть придавило обрушившейся плитой после мощного хлопка бака для воды.