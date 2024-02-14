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В Петербурге рабочего насмерть придавило мебельными щитами на складе

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В Санкт-Петербурге рабочий погиб в результате несчастного случая на складе.
В Петербурге рабочего насмерть придавило мебельными щитами на складе
  • РИА Новости

Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошёл утром 13 февраля: во время расстановки деревянных паллетов с мебельной фурнитурой 20-летнего парня придавило мебельными щитами. От полученных травм он скончался на месте.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в селе Бродово Свердловской области 75-летний мужчина умер из-за того, что его насмерть придавило обрушившейся плитой после мощного хлопка бака для воды.

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