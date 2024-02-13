В Подмосковье отремонтируют более 90 железнодорожных переездов в 2024 году
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«На некоторых объектах работы начнутся уже в марте, в полном объёме работы завершат осенью», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.
Ремонт пройдёт в Балашихе, Истре, Коломне, Богородском, Дмитровском и ряде других округов. Самый большой объём работ ожидается в Одинцове.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о планах по реновации центрального района Мытищ.