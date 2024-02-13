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В Подмосковье отремонтируют более 90 железнодорожных переездов в 2024 году

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В Московской области отремонтируют более 90 железнодорожных переездов в 2024 году, заявили в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В Подмосковье отремонтируют более 90 железнодорожных переездов в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«На некоторых объектах работы начнутся уже в марте, в полном объёме работы завершат осенью», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

Ремонт пройдёт в Балашихе, Истре, Коломне, Богородском, Дмитровском и ряде других округов. Самый большой объём работ ожидается в Одинцове.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о планах по реновации центрального района Мытищ.

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