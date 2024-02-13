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Дело о хищении более 200 млн рублей с помощью Пушкинских карт передано в суд

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Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о хищении более 200 млн рублей при участии в государственной программе «Пушкинская карта», дело передано в Басманный районный суд Москвы.
Дело о хищении более 200 млн рублей с помощью Пушкинских карт передано в суд
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 200 млн рублей при реализации федеральной программы «Пушкинская карта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три фигуранта дела — предприниматели Эмиль Гурбанов и Виктор Якубов, а также студент МГИМО Илья Сафонов — обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

В марте 2023 года Следственный комитет России сообщил, что ведомство расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств при участии в программе «Пушкинская карта».

Трое обвиняемых подозреваются в хищении более 200 млн рублей.

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