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СК России расследует хищение 200 млн рублей в результате махинации с Пушкинской картой

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Следственный комитет России расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств при участии в государственной программе «Пушкинская карта», трое обвиняемых подозреваются в хищении более 200 млн рублей.
СК России расследует хищение 200 млн рублей в результате махинации с Пушкинской картой
  • РИА Новости

Уголовное дело расследуется в отношении жителей Московского региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

«В 2022 году Якубов, Гурбанов и Сафонов, используя фиктивные электронные банковские карты «Пушкинская карта», выпущенные оператором программы АО «Почта Банк», обманывая работников банка и Министерства культуры России, похитили более 200 млн рублей путём организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий», — сказано в пресс-релизе СК.

Все трое арестованы, на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей наложен арест.

Как стало известно ранее, Росфинмониторинг совместно с ФСБ выявил преступную схему с Пушкинской картой, участники которой присвоили себе 100 млн рублей.

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