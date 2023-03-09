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Глава Росфинмониторинга сообщил Путину о выявлении преступной схемы с Пушкинской картой

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Росфинмониторинг совместно с ФСБ выявил преступную схему с Пушкинской картой, участники которой присвоили себе 100 млн рублей.
Глава Росфинмониторинга сообщил Путину о выявлении преступной схемы с Пушкинской картой
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что схема существовала за счёт составления мнимых списков людей, которые «якобы должны получить эти льготы, а их не было».

«Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведётся совместно с ФСБ», — добавил Чиханчин.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма сообщил, что в Московской области рассказали о мартовских мероприятиях для участников программы «Пушкинская карта».

Программа «Пушкинская карта» стартовала с сентября 2021 года по инициативе президента России Владимира Путина. Она рассчитана для подростков от 14 до 22 лет и позволяет им приобретать билеты в музеи, галереи, театры и другие учреждения культуры. Лимит карты — 5 тысяч рублей.

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