Автоэксперт Колодочкин посоветовал не пользоваться телефоном за рулём в гололёд

Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, как не попасть в ДТП в гололёд.

«Первым делом забыть вообще не только при гололёде, но и в другое время про общение со смартфоном. Чем больше времени вы смотрите на свой смартфон, тем меньше времени вы смотрите на дорогу», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Эксперт также посоветовал соблюдать разумную дистанцию. Ещё одна рекомендация — внимательно относиться к выбору ряда на многополосных шоссе.

«В любом случае, когда гололёд, езда опасна, какая бы совершенная у вас машина ни была и какой бы вы замечательный водитель ни были. На дороге не все хорошие водители, не у всех хорошие автомобили. Нужно стараться заглядывать на один шаг вперёд», — заключил Колодочкин.

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