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Автоэксперт Рузанов: следует чаще проверять тормоза машины в целях безопасности

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Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, как определить неисправность тормозной системы автомобиля самостоятельно.
Автоэксперт Рузанов: следует чаще проверять тормоза машины в целях безопасности
  • Gettyimages.ru

«Проваливание» педали тормоза в пол может свидетельствовать о падении уровня тормозной жидкости, а, напротив, жёсткий ход — о поломке вакуумного усилителя, сообщил он в разговоре с «Газетой.Ru».

«При значительном износе колодок может возникать резкий скрип, скрежет при торможении», — отметил Рузанов.

Он посоветовал водителям чаще проверять уровень тормозной жидкости. По его словам, со временем шланги, по которым она поступает в систему, изнашиваются, жидкость вытекает, что может привести к отказу тормозов.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

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