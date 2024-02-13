Автоэксперт Рузанов: следует чаще проверять тормоза машины в целях безопасности

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, как определить неисправность тормозной системы автомобиля самостоятельно.

«Проваливание» педали тормоза в пол может свидетельствовать о падении уровня тормозной жидкости, а, напротив, жёсткий ход — о поломке вакуумного усилителя, сообщил он в разговоре с «Газетой.Ru».

«При значительном износе колодок может возникать резкий скрип, скрежет при торможении», — отметил Рузанов.

Он посоветовал водителям чаще проверять уровень тормозной жидкости. По его словам, со временем шланги, по которым она поступает в систему, изнашиваются, жидкость вытекает, что может привести к отказу тормозов.

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