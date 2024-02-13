Глава департамента Минэкономразвития: запуск электронной визы положительно повлиял на туристический обмен

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев в беседе с RT сообщил, что запуск электронной визы в Россию для граждан 55 стран, в том числе Индии, оказал положительное влияние на рост туристического обмена.

«По итогам 2023 года граждане Индии совершили 32 тыс. поездок в Россию с туристической целью. Это на 14% больше, чем в 2022 году, когда въездной поток составил 28 тыс. человек», — отметил он.

Он рассказал, что за пять месяцев данным механизмом воспользовались почти 130 тыс. человек, включая 5,5 тыс. граждан Индии.

Отмечается, что большим спросом среди индийских туристов традиционно пользуются Москва и Санкт-Петербург — как наиболее известные туристические направления России за рубежом. Также фиксируется растущий интерес граждан Индии к Сочи, Крыму, Мурманску, Архангельску, городам Золотого кольца и Казани.

«Индийцев привлекает в России прохладная погода, которой им не хватает в Индии, большое природное разнообразие, памятники архитектуры, а также российский театр, балет и цирк. Наибольшая часть турпотока представлена гражданами от 18 до 35 лет. Это активные и обеспеченные индийцы, которые часто приезжают семьями и проживают в четырёх- и пятизвёздочных отелях», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что Минэкономразвития России для создания привлекательного образа государства за рубежом и продвижения российских регионов среди иностранных туристов в начале 2024 года запустило маркетинговую кампанию по продвижению российского бренда на рынках приоритетных стран, включая Индию.

По его словам, в текущем году вместе с регионами и Центром стратегических разработок Минэкономразвития планирует принять участие в ключевых международных туристических выставках за рубежом под единым брендом, в том числе в популярной индийской выставке SATTE. Кроме того, планируется провести фам-трипы и пресс-туры, а также создать качественный фото- и видеоматериал для использования в рамках продвижения, в том числе с задействованием российского загранаппарата.

«Кроме того, совместно с индийскими коллегами прорабатываем вопрос подписания соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индия о безвизовых групповых туристических поездках. Уже передали проекты документов на индийскую сторону. Ждём позитивного отклика с их стороны. Данный шаг позволит туристам в составе групп от пяти до 50 человек въезжать на территорию России и Индии на срок до 15 дней без необходимости прохождения визовых формальностей. Механизм разработан по аналогии действующих с Китаем и Ираном, которые демонстрируют свою высокую экономическую эффективность», — сказал Кондратьев.

Ранее аналитики «Яндекс.Путешествий» рассказали RT, что Индия, Китай, Таиланд и Турция в числе прочих стран пользуются наибольшей популярностью среди россиян для поездок на ноябрьские праздники.