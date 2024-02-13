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Специалист Герасимов заявил о допустимых случаях сверхбронирования на авиарейсах

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Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал о возможных случаях сверхбронирования на авиарейсах.
Специалист Герасимов заявил о допустимых случаях сверхбронирования на авиарейсах
  • РИА Новости

«Овербукинг допускается на рейсах, где следующий рейс отправляется не позже, чем через восемь часов. В исключительных случаях может быть предложено размещение в гостинице, дополнительная компенсация, если пассажир готов вылететь позже», — заявил эксперт в беседе с НСН.

Как отметил специалист, чаще всего авиакомпания предлагает пассажиру компенсацию в 20—50 тыс. рублей.

При этом Герасимов добавил, что пассажир может потребовать и полную компенсацию всех потерянных денег.

«Если человек теряет какие-то деньги из-за этой ситуации, он может обратиться с претензией», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести компенсации для пострадавших от сверхбронирования.

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