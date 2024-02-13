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ЦБ: в 2023 году злоумышленники провели около 1,2 млн успешных операций

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Порядка 1,2 млн успешных операций провели злоумышленники в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России.
ЦБ: в 2023 году злоумышленники провели около 1,2 млн успешных операций
  • РИА Новости

Отмечается, что в 2022 году число таких операций составило более 870 тыс. 

Общий объём украденных средств составил почти 15,8 млрд рублей.

Кроме того, российские банки в 2023 году предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей.

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