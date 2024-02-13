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В Петербурге рассказали об экспозиции Музея партизанской славы в посёлке Дедовичи

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Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик рассказала об экспозиции «Музея партизанской славы», который открылся как филиал учреждения в посёлке Дедовичи 13 февраля.
В Петербурге рассказали об экспозиции Музея партизанской славы в посёлке Дедовичи
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«В марте 1942 года из соседней с Дедовичами деревни Нивки в блокадный Ленинград был отправлен партизанский обоз с продуктами — 223 подводы! За 20 с лишним дней он сумел пройти по обширной оккупированной территории, преодолеть почти непроходимые леса и болота, пересечь линию фронта и прибыть по месту назначения», — сообщила она в интервью «Петербургскому дневнику».

По мнению историков, эта операция требовала отдельного изложения в виде серьёзной, современной экспозиции.

В новом музее расскажут и о других эпизодах, например о деятельности партизан в сопредельных областях и о том, как управлялось партизанское движение из Ленинграда, добавила Лезик.

Ранее сообщалось, что на территорию музейно-выставочного комплекса Русского географического общества «Константиновская батарея» в Севастополе доставили торпедный катер времён Великой Отечественной войны.

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