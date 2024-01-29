Музей Севастополя получил редкий катер времён Великой Отечественной войны

На территорию музейно-выставочного комплекса Русского географического общества «Константиновская батарея» в Севастополе доставили торпедный катер времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на РГО.

Катер VI серии типа «Г-5» подняли со дна Карантинной бухты в марте 2020 года.

«Радует, что удалось спасти катер. Пока мы оставляем его на хранение на территории музейного комплекса. Далее будет назначена экспертиза, а по её результатам будет принято решение о дальнейших действиях. Предполагаю, что такой уникальный экспонат станет особенно интересной частью музейной экспозиции», — заявил председатель Севастопольского городского отделения РГО, руководитель музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея» Владимир Воробьёв.

Ранее сообщалось, что поисковики обнаружили останки пилотов советского штурмовика Ил-2 в окрестностях Керчи.