Петербургский международный культурный форум в 2024 году пройдёт в сентябре

Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур пройдёт в сентябре 2024 года.

Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусства в Абу-Даби.

«Хотела бы пригласить всех участников на ещё одно традиционное мероприятие — Cанкт-Петербургский международный форум объединенных культур, который пройдёт в Северной столице России в сентябре 2024 года», — цитирует её РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что расходы на сферу культуры в России за десять лет выросли в 20 раз.