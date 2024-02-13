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Петербургский международный культурный форум в 2024 году пройдёт в сентябре

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Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур пройдёт в сентябре 2024 года.

Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусства в Абу-Даби.

«Хотела бы пригласить всех участников на ещё одно традиционное мероприятие — Cанкт-Петербургский международный форум объединенных культур, который пройдёт в Северной столице России в сентябре 2024 года», — цитирует её РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что расходы на сферу культуры в России за десять лет выросли в 20 раз.

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