Путин: расходы на культуру в России за десять лет выросли в 20 раз

Расходы на сферу культуры в России за десять лет выросли в 20 раз, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.

РИА Новости

«За последние 10 лет увеличили расходы на культуру в 20 раз», — сказал он. Ранее сообщалось, что в 2024 году Министерство культуры России выделит порядка 14 млн рублей на развитие театров в Удмуртии.