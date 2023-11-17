Путин: расходы на культуру в России за десять лет выросли в 20 раз
Расходы на сферу культуры в России за десять лет выросли в 20 раз, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.
- РИА Новости
«За последние 10 лет увеличили расходы на культуру в 20 раз», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Министерство культуры России выделит порядка 14 млн рублей на развитие театров в Удмуртии.
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