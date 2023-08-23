Минкультуры выделит театрам Удмуртии порядка 14 млн рублей в 2024 году
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Средства выделят четырём театрам в Ижевске, Глазове и Сарапуле на поддержку творческой деятельности и закупку нового оборудования.
В частности, Глазовский драматический театр «Парафраз» и Сарапульский драматический театр совокупно получат около 2,2 млн рублей, Государственный театр кукол Удмуртии — 2,5 млн рублей, а Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики — 9 млн рублей.
«Я очень рад, что благодаря этой мере поддержки от Министерства культуры России, которая реализуется с 2017 года, наши театры могут компенсировать расходы, связанные с творческой деятельностью, и пополнять своё материально-техническое оснащение», — добавил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.
Ранее сообщалось, что Тюменское концертно-театральное объединение начнёт новый сезон в сентябре.