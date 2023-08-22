В Тюменской области рассказали о театральной программе нового сезона

Тюменское концертно-театральное объединение начнёт новый сезон в сентябре. В пресс-службе организации рассказали подробности о программе.

Об этом сообщает URA.RU.

В частности, в Тобольском драмтеатре представят «Тётушку Чарли», а в тюменском Театре кукол покажут спектакль «Как Маша поссорилась с подушкой».

Тюменский Большой драматический театр запланировал на сентябрь показ спектакля «Наш городок».

Также стало известно, что Театр кукол получил президентский грант на постановку «Главная сказка Сибири», передаёт megatyumen.ru. Основой спектакля стали сказка «Конёк-Горбунок» и фольклор народов Сибири.

«Рассказ детям о культуре региона позволит формировать любовь и уважение к дому, городу, области. Мы очень рады, что наш проект произвёл впечатление и мы выиграли грант», — заявил директор театра Роман Явныч.

Как отметили в департаменте культуры Тюменской области, гранты президента выделяются для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Золотая маска» пройдёт в Ульяновске 5—9 сентября.