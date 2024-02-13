Розыгрыши среди участников программы «Миллион призов» пройдут с 16 по 18 марта

Жители Москвы, проголосовавшие онлайн на выборах президента России, станут участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Призы будут разыграны с 16 по 18 марта.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

16 марта назовут победителей среди тех, кто принял участие в ДЭГ до 20:00 15 марта.

17 марта станут известны победители среди тех, кто отдал свой голос с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.

Финальный розыгрыш состоится 18 марта. В нём примут участие избиратели, которые проголосовали онлайн с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта.

Победителей будут определять не позднее 10:00 каждого дня. После 12:00 они получат смс с номера DIT_MOS с информацией о призе. Затем потребуется активировать код участника на сайте «Миллион призов».

В рамках акции будут разыграны 1 тыс., 3 тыс. и 5 тыс. баллов, а также умная колонка с подпиской, передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 3,5 тыс. человек.