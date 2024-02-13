RT в Telegram
Подпишись

Розыгрыши среди участников программы «Миллион призов» пройдут с 16 по 18 марта

Короткая ссылка
Жители Москвы, проголосовавшие онлайн на выборах президента России, станут участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Призы будут разыграны с 16 по 18 марта.
Розыгрыши среди участников программы «Миллион призов» пройдут с 16 по 18 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

16 марта назовут победителей среди тех, кто принял участие в ДЭГ до 20:00 15 марта.

17 марта станут известны победители среди тех, кто отдал свой голос с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.

Финальный розыгрыш состоится 18 марта. В нём примут участие избиратели, которые проголосовали онлайн с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта.

Победителей будут определять не позднее 10:00 каждого дня. После 12:00 они получат смс с номера DIT_MOS с информацией о призе. Затем потребуется активировать код участника на сайте «Миллион призов».

В рамках акции будут разыграны 1 тыс., 3 тыс. и 5 тыс. баллов, а также умная колонка с подпиской, передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 3,5 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить