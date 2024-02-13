«Ъ»: Генпрокуратура конфискует заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации

Генеральная прокуратура конфискует три завода Челябинского электрометаллургического комбината.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на иск к владельцам предприятий.

Отмечается, что приватизация, которая была проведена в 1990-е годы, была незаконной.

По данным Генпрокуратуры, активы этих заводов выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности России.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России подавляющее большинство компаний с государственным участием может быть приватизировано.