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«Ъ»: Генпрокуратура конфискует заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации

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Генеральная прокуратура конфискует три завода Челябинского электрометаллургического комбината.
«Ъ»: Генпрокуратура конфискует заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на иск к владельцам предприятий.

Отмечается, что приватизация, которая была проведена в 1990-е годы, была незаконной.

По данным Генпрокуратуры, активы этих заводов выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности России.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России подавляющее большинство компаний с государственным участием может быть приватизировано.

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