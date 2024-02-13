Песков: Путин в Ново-Огарёве проведёт совещание с постоянными членами Совбеза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в резиденции Ново-Огарёво проведёт совещание с постоянными членами Совбеза.

РИА Новости

По его словам, также состоятся нерабочие встречи. 9 февраля Путин обсудил с постоянными членами российского Совета безопасности подготовку к сезону паводков и природных пожаров.