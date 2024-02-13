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Технолог Смирнов посоветовал не хранить лекарства на кухне и в ванной

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Руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, как и где правильно хранить лекарства в доме.

«Самая распространённая ошибка — хранение всех лекарств в одной аптечке в шкафу. В этом случае препараты находятся при комнатной температуре чуть более +20 °C. Такой показатель подходит далеко не для всех лекарств», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, в инструкции к препарату чётко прописано, где хранить лекарство. Но этот пункт, как правило, потребители чаще всего пропускают.

«Ещё одна ошибка — держать коробку с лекарствами в ванной комнате или на кухне. Часть препаратов надо хранить в сухом месте», — сказал Смирнов.

По его словам, в ванной показатели влажности всегда превышены, а на кухне из-за приготовления пищи температура и влажность постоянно меняются.

«Поэтому всегда внимательно читайте инструкцию и следуйте рекомендациям производителей. Термочувствительные препараты ставьте в холодильник. Лекарства, которые не требуют особого температурного режима, можно хранить в шкафу, в защищённом от света месте, где влажность не более 50%», — заключил эксперт.

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