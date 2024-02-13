НАК: с начала спецоперации предотвращено 419 террористических преступлений

С начала спецоперации предотвращено 419 террористических преступлений, которые готовили завербованные СБУ и попавшие под влияние антироссийской пропаганды лица.

Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что их готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями или «подпавшие под влияние антироссийской пропаганды».

Ранее сотрудники УФСБ России по ДНР обнаружили в Мариуполе заминированный схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией СБУ.