НАК: с начала спецоперации предотвращено 419 террористических преступлений
- РИА Новости
Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что их готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями или «подпавшие под влияние антироссийской пропаганды».
Ранее сотрудники УФСБ России по ДНР обнаружили в Мариуполе заминированный схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией СБУ.