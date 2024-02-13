В Мариуполе обнаружили тайник с секретными документами СБУ

Сотрудники УФСБ России по ДНР обнаружили в Мариуполе заминированный схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией СБУ, сообщает ведомство.

Из тайника изъяли гранатомёт РПГ-7, пулемёт Калашникова, АК-74, а также секретные документы СБУ. «В настоящее время изъятая документация направлена на исследование, проводятся дополнительные проверочные мероприятия», — сообщает ведомство. Ранее RT сообщал, что в ЛНР обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой.