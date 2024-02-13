Минцифры: за две недели подано более 2 млн заявлений на онлайн-голосование

Более 2 млн человек подали заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) за две недели.

Об этом сообщили в Минцифры России.

«За две недели на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) записались 2 млн человек. Приём заявлений продолжается», — говорится в сообщении.

Больше всего заявлений подали жители Московской и Ростовской областей, Чувашии.

Ранее сообщалось, что тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами президента России проведут в Москве в начале марта.