Минцифры: за две недели подано более 2 млн заявлений на онлайн-голосование
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили в Минцифры России.
«За две недели на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) записались 2 млн человек. Приём заявлений продолжается», — говорится в сообщении.
Больше всего заявлений подали жители Московской и Ростовской областей, Чувашии.
Ранее сообщалось, что тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами президента России проведут в Москве в начале марта.