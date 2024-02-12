Систему электронного голосования в Москве протестируют в начале марта

Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами президента России проведут в Москве в начале марта.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Общественного штаба по наблюдению за выборами 2024 года в столице.

«Накануне выборов мы, как и всегда, планируем провести тестовое голосование. Оно пройдёт на elec.mos.ru. Как правило, большинство пользователей предпочитают голосовать прямо с утра. Чтобы минимизировать очереди в пиковые часы, предлагаем участникам не заходить в личный кабинет на mos.ru, а сразу переходить по ссылке для голосования — elec.mos.ru», — заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

Он отметил, что во время тестирования будет опробован и дополнительный способ авторизации. Часть пользователей вместо сообщения с кодом получат звонок на номер телефона, который указан в личном кабинете на mos.ru. Для перехода к бюллетеню потребуется ввести последние четыре цифры входящего номера в открывшееся поле.

Ранее сообщалось, что к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 3,5 тыс. человек.