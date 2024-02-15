В ГД предложили запретить несовершеннолетним посещать точки торговли алкоголем

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрыть доступ в специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов для лиц моложе 18 лет. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в последние годы федеральные и региональные власти предпринимают значительные усилия в вопросе снижения уровня табакокурения и потребления спиртных напитков в российском обществе. На сегодняшний день в России запрещена реклама табачной и алкогольной продукции, в регионах введены ограничения на продажу спиртных напитков в ночное время.

Более того, он напомнил, что предприятиям розничной торговли запрещена выкладка табачной продукции на всеобщее обозрение, что является эффективным механизмом снижения внимания граждан (в том числе несовершеннолетних) к данной продукции.

При этом Хамзаев отметил, что подобные ограничения в настоящее время частично нарушаются в отношении алкогольных товаров. Связано это с тем, что алкогольная продукция, представленная на полках магазинов, визуально доступна любому посетителю специализированного алкогольного магазина либо крупного продуктового маркета.

При этом нередко в помещениях крупных предприятий розничной торговли алкогольная продукция размещается не только на специализированных рядах, но и в акционных (скидочных) зонах, как правило, на входе в торговый зал, благодаря чему она визуально доступна всем клиентам, в том числе детям, отметил депутат.

«В рамках дальнейшей реализации государственной политики по снижению потребления алкогольных напитков прошу вас оценить предложение о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на посещение специализированных алкогольных магазинов несовершеннолетними гражданами, а также создания в общих продуктовых магазинах отдельных закрытых алкогольных секций, также недоступных вниманию лиц в возрасте до 18 лет», — говорится в тексте обращения.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об ограничении деятельности «наливаек» в многоквартирных домах.