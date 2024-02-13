RT в Telegram
Подпишись

Киберэксперт Муртазин: восстановленный смартфон следует проверять перед покупкой

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что подержанный смартфон в России можно приобрести на 25—30% дешевле нового, при этом гарантия производителя на такое устройство уже не распространяется.
Киберэксперт Муртазин: восстановленный смартфон следует проверять перед покупкой
  • Gettyimages.ru

Как он отметил в интервью Радио Sputnik, восстановленный смартфон нужно исследовать до покупки.

«Если это iPhone: чтобы там не было входа в аккаунт Apple, потому что иначе ваш купленный аппарат могут заблокировать», — предупредил специалист.

Также, по его словам, необходимо проверить целостность и качество экрана: включить белый фон, посмотреть, чтобы не было битых пикселей, проверить камеру и реакцию экрана на нажатие. В настройках можно изучить номинальную и реальную ёмкость батареи.

Кроме того, необходимо выяснить «возраст» смартфона. Бессмысленно покупать аппараты, которым четыре-пять лет, так как в какой-то момент для них перестанут выпускать обновления, заключил Муртазин.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов посоветовал удалить лишние приложения со смартфона, чтобы ускорить работу устройства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить