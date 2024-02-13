Собянин: 6 тысяч рабочих мест появятся на предприятиях по офсетным договорам
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
По словам главы города, с 2017 по 2023 год столица заключила 14 офсетов на поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и т.п. Совокупный объём инвестиций составил около 82 млрд рублей.
Шесть из 14 производств уже построены или модернизированы и ведут поставки продукции, уточнил Собянин.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столичные власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития.