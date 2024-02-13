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Собянин: 6 тысяч рабочих мест появятся на предприятиях по офсетным договорам

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице будет создано порядка 6 тыс. рабочих мест на промышленных предприятиях, которые появятся в результате заключения офсетных контрактов с инвесторами.
Собянин: 6 тысяч рабочих мест появятся на предприятиях по офсетным договорам

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам главы города, с 2017 по 2023 год столица заключила 14 офсетов на поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и т.п. Совокупный объём инвестиций составил около 82 млрд рублей.

Шесть из 14 производств уже построены или модернизированы и ведут поставки продукции, уточнил Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столичные власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития.

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