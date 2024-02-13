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Закупавшего медикаменты для отправки в ИГ жителя Алтайского края арестовали

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Суд арестовал жителя Алтайского края, который приобрёл и отправил партию медикаментов для ИГ*.
Закупавшего медикаменты для отправки в ИГ жителя Алтайского края арестовали
  • РИА Новости

Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Отмечается, что в конце 2023 года он купил партию медицинских препаратов и отправил посылку с медикаментами за рубеж.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит сообщение ТАСС.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Крыма, который перечислил деньги террористической организации «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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