Закупавшего медикаменты для отправки в ИГ жителя Алтайского края арестовали

Суд арестовал жителя Алтайского края, который приобрёл и отправил партию медикаментов для ИГ*.

Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Отмечается, что в конце 2023 года он купил партию медицинских препаратов и отправил посылку с медикаментами за рубеж.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит сообщение ТАСС.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Крыма, который перечислил деньги террористической организации «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.