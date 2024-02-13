Закупавшего медикаменты для отправки в ИГ жителя Алтайского края арестовали
- РИА Новости
Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
Отмечается, что в конце 2023 года он купил партию медицинских препаратов и отправил посылку с медикаментами за рубеж.
«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит сообщение ТАСС.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Крыма, который перечислил деньги террористической организации «Исламское государство».
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.