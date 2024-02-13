Бастрыкину представят доклад о смерти 12-летней девочки в ДТП в Пермском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования возбуждённого по факту ДТП уголовного дела, в котором погибла 12-летняя жительница Пермского края.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, повлёкшем смерть человека.

Доклад главе СК России представит руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин.

ДТП произошло 10 февраля на повороте в Полазну. Водитель Mercedes, из-за которого погибла девочка, был пьян и лишён прав за езду в нетрезвом виде.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка в ДТП в Оренбургской области после обращения в СК матери погибшего с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.