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Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели подростка в ДТП в Оренбуржье

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка в ДТП в Оренбургской области после обращения в СК матери погибшего с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.
Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели подростка в ДТП в Оренбуржье
  • РИА Новости

Об этом информирует портал RIA56.

«СУ СК России по Оренбургской области инициировало перед прокурором вопрос передачи материала проверки из органов внутренних дел в своё производство», — сказано в сообщении Telegram-канала «Информационный центр СК России».

ДТП произошло в начале января текущего года в Оренбургском районе. Водитель «газели» насмерть сбил 15-летнего пешехода на автодороге Казань — Оренбург — Акбулак.

По данным областного УМВД, подросток перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

Ранее Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП в Первоуральске Свердловской области, где водитель сбил десятилетнего мальчика на пешеходном переходе.

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