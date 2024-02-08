Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели подростка в ДТП в Оренбуржье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка в ДТП в Оренбургской области после обращения в СК матери погибшего с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.

Об этом информирует портал RIA56.

«СУ СК России по Оренбургской области инициировало перед прокурором вопрос передачи материала проверки из органов внутренних дел в своё производство», — сказано в сообщении Telegram-канала «Информационный центр СК России».

ДТП произошло в начале января текущего года в Оренбургском районе. Водитель «газели» насмерть сбил 15-летнего пешехода на автодороге Казань — Оренбург — Акбулак.

По данным областного УМВД, подросток перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

Ранее Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП в Первоуральске Свердловской области, где водитель сбил десятилетнего мальчика на пешеходном переходе.