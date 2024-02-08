Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели подростка в ДТП в Оренбуржье
- РИА Новости
Об этом информирует портал RIA56.
«СУ СК России по Оренбургской области инициировало перед прокурором вопрос передачи материала проверки из органов внутренних дел в своё производство», — сказано в сообщении Telegram-канала «Информационный центр СК России».
ДТП произошло в начале января текущего года в Оренбургском районе. Водитель «газели» насмерть сбил 15-летнего пешехода на автодороге Казань — Оренбург — Акбулак.
По данным областного УМВД, подросток перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
Ранее Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП в Первоуральске Свердловской области, где водитель сбил десятилетнего мальчика на пешеходном переходе.