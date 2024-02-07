Бастрыкин проконтролирует дело о пострадавшем в ДТП мальчике в Первоуральске
- © СК РФ
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.
Инцидент произошёл 4 февраля 2024 года.
Мужчина на автомобиле Toyota сбил мальчика на пешеходном переходе. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу.
И. о. главы областного СК Анатолий Надбитов предоставит доклад по данной проверке.
На контроль проверку данного ДТП также взяла региональная прокуратура.
Ранее сообщалось, что автомобиль «газель» наехал на остановку общественного транспорта в Златоусте Челябинской области.