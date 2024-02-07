Бастрыкин проконтролирует дело о пострадавшем в ДТП мальчике в Первоуральске

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП в Первоуральске Свердловской области, в результате которого пострадал десятилетний мальчик.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

Инцидент произошёл 4 февраля 2024 года.

Мужчина на автомобиле Toyota сбил мальчика на пешеходном переходе. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу.

И. о. главы областного СК Анатолий Надбитов предоставит доклад по данной проверке.

На контроль проверку данного ДТП также взяла региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что автомобиль «газель» наехал на остановку общественного транспорта в Златоусте Челябинской области.