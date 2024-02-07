RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкин проконтролирует дело о пострадавшем в ДТП мальчике в Первоуральске

Короткая ссылка
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП в Первоуральске Свердловской области, в результате которого пострадал десятилетний мальчик.
Бастрыкин проконтролирует дело о пострадавшем в ДТП мальчике в Первоуральске
  • © СК РФ

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

Инцидент произошёл 4 февраля 2024 года.

Мужчина на автомобиле Toyota сбил мальчика на пешеходном переходе. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу.

И. о. главы областного СК Анатолий Надбитов предоставит доклад по данной проверке.

На контроль проверку данного ДТП также взяла региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что автомобиль «газель» наехал на остановку общественного транспорта в Златоусте Челябинской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить