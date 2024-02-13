Устроивших дебош в соборе Красноярского края осудили
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Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
«С учётом позиции государственного обвинителя 20-летнему виновному назначено два года и три месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — приводит сообщение ТАСС.
Ещё одного мужчину приговорили к 440 часам обязательных работ.
Ранее Центральный суд Волгограда арестовал до 10 марта 23-летнюю жительницу Самары, которая опубликовала в соцсетях оскорбительное видео с монументом «Родина-мать зовëт!» на Мамаевом кургане.