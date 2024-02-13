Устроивших дебош в соборе Красноярского края осудили

Канский городской суд в Красноярском крае приговорил мужчину, устроившего дебош в Свято-Троицком кафедральном соборе Канска, к двум годам и трём месяцам лишения свободы, второго мужчину приговорили к 440 часам обязательных работ.

Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

«С учётом позиции государственного обвинителя 20-летнему виновному назначено два года и три месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — приводит сообщение ТАСС.

Ещё одного мужчину приговорили к 440 часам обязательных работ.

Ранее Центральный суд Волгограда арестовал до 10 марта 23-летнюю жительницу Самары, которая опубликовала в соцсетях оскорбительное видео с монументом «Родина-мать зовëт!» на Мамаевом кургане.