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Устроивших дебош в соборе Красноярского края осудили

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Канский городской суд в Красноярском крае приговорил мужчину, устроившего дебош в Свято-Троицком кафедральном соборе Канска, к двум годам и трём месяцам лишения свободы, второго мужчину приговорили к 440 часам обязательных работ.
Устроивших дебош в соборе Красноярского края осудили
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

«С учётом позиции государственного обвинителя 20-летнему виновному назначено два года и три месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — приводит сообщение ТАСС.

Ещё одного мужчину приговорили к 440 часам обязательных работ.

Ранее Центральный суд Волгограда арестовал до 10 марта 23-летнюю жительницу Самары, которая опубликовала в соцсетях оскорбительное видео с монументом «Родина-мать зовëт!» на Мамаевом кургане.

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